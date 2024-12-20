Второй день чемпионата России в Омске посетили 9374 зрителей
Второй день чемпионата России по фигурному катанию в Омске посетили 9374 зрителей.
Турнир проходит на «G-Drive Арене», ее вместимость составляет 12000 зрителей.
В первый день соревнования посетили 8670 зрителей.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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