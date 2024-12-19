Первый день чемпионата России по фигурному катанию в Омске посетили 8670 зрителей.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания России. Турнир проходит с 19 по 22 декабря на «G-Drive Арене».