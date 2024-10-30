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Гран-при России в Магнитогорске посетило больше зрителей, чем Гран-при Канады («СЭ»)

Гран-при России в Магнитогорске посетило больше зрителей, чем Гран-при Канады.

Об этом сообщает «СЭ». 

26-27 октября в канадском Галифаксе прошел этап серии Гран-при Skate Canada. 

«Вместимость Scotiabank Arena — 10 595 человек. Skate Canada продала 8363 билета в течение четырех дней, также день тренировок в четверг посетили 1200 студентов, то есть общая посещаемость турнира — 9563 человек», — рассказали в канадской федерации фигурного катания. 

В эти же дни в Магнитогорске прошел этап Гран-при России «Звезды Магнитки». По информации «СЭ», взрослые соревнования посетили 16 283 человека, юниорские – около 8 тысяч человек. 

«Вероятнее, число уникальных зрителей примерно в два раза меньше, так как билеты продавались отдельно на дневную и вечернюю сессии внутри одного дня», – пишет издание. 

Ранее исполняющий обязанности главы ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что за два дня (взрослые) соревнования в Магнитогорске посетили 20 тысяч человек.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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Звезды Магнитки
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