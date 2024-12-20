Дмитрий Козловский: «Если бы Хабибуллина и Княжук заняли второе место, они были бы этого достойны. Но недочеты у них и спасенные элементы у нас сложились в такой результат»
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский допустили несколько ошибок в короткой и произвольной программах, но все равно по сумме двух прокатов обошли Наталью Хабибуллину и Илью Княжука.
«Я рад за Наташу и Илью. Если бы они заняли второе место, они были бы этого достойны. Они этого тоже заслуживали. Но определенные недочеты у них, определенные спасенные элементы у нас сложились в такой результат.
Но год назад мы сидели с ними в раздевалке, они заняли тогда четвертое место. Я подошел тогда к Илье, сказал не переживать, сказал, что у них классная пара, здорово катаются. И подчеркиваю свои прошлогодние слова, это отличная пара.
Ребята проделали большую работу и в условиях того, что Наташа получила достаточно серьезную травму на старте серии Гран-при, они были вынуждены пропустить практически все соревнования и вышли только на чемпионат страны, это было определенное давление и ребята с ним справились очень достойно.
Я рад, что у нас есть такая классная пара», – сказал Козловский.
Когда-то Козловский, побеждая, кричал «в очередь!» Теперь рад серебру как подарку
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