«Это не полноценный допуск. Выглядит как небольшое издевательство». Бетина Попова о критериях ISU
Бетина Попова назвала издевательством критерии допуска российских фигуристов.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к квалификации на Олимпийские игры-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику, при этом им запретят общаться с прессой в микст-зонах.
«Да, это именно то, про что я говорю. Это не очень хорошо. Конечно, это не полноценный еще допуск. Немножко выглядит как небольшое издевательство. Но как бы то ни было, хоть что-то в этом направлении двигается», – сказала хореограф и тренер Попова.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
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