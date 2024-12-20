«Это не полноценный допуск. Выглядит как небольшое издевательство». Бетина Попова о критериях ISU

Бетина Попова назвала издевательством критерии допуска российских фигуристов.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к квалификации на Олимпийские игры-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику, при этом им запретят общаться с прессой в микст-зонах.

«Да, это именно то, про что я говорю. Это не очень хорошо. Конечно, это не полноценный еще допуск. Немножко выглядит как небольшое издевательство. Но как бы то ни было, хоть что-то в этом направлении двигается», – сказала хореограф и тренер Попова .

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много