Наталья Бестемьянова: «Победа на чемпионате России в этом году будет звонком к тому, что спортсмены начали путь к олимпийской мечте»

Наталья Бестемьянова отметила значение чемпионата России в преддверии Олимпиады.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику.

«Мы все ждали допуск! Это было ожидаемо, и мы счастливы, что это произошло. От нас должны поехать люди на отбор в сентябре, хорошо откататься и получить квоты на каждый вид фигурного катания.

Основные фавориты на Олимпиаду? Те, кто выиграет на чемпионате России, будут фаворитами. Конечно, основной отбор будет проходить на чемпионате России следующего года (ФФККР должна назвать участников олимпийского квалификационного турнира в феврале 2025 года – Спортс’’).

А победа в этом году будет звонком к тому, что спортсмены начали путь к олимпийской мечте», — сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова .

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много