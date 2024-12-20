  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Наталья Бестемьянова: «Победа на чемпионате России в этом году будет звонком к тому, что спортсмены начали путь к олимпийской мечте»
2

Наталья Бестемьянова: «Победа на чемпионате России в этом году будет звонком к тому, что спортсмены начали путь к олимпийской мечте»

Наталья Бестемьянова отметила значение чемпионата России в преддверии Олимпиады.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику.

«Мы все ждали допуск! Это было ожидаемо, и мы счастливы, что это произошло. От нас должны поехать люди на отбор в сентябре, хорошо откататься и получить квоты на каждый вид фигурного катания.

Основные фавориты на Олимпиаду? Те, кто выиграет на чемпионате России, будут фаворитами. Конечно, основной отбор будет проходить на чемпионате России следующего года (ФФККР должна назвать участников олимпийского квалификационного турнира в феврале 2025 года – Спортс’’).

А победа в этом году будет звонком к тому, что спортсмены начали путь к олимпийской мечте», — сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoчемпионат России
logoОлимпиада-2026
logoISU
logoсборная России
logoОлимпийская сборная России
logoНаталья Бестемьянова
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Фролова лидирует после первой разминки, Петросян, Горбачева, Акатьева выступят с короткими программами
69411 минут назадLive
«Это не полноценный допуск. Выглядит как небольшое издевательство». Бетина Попова о критериях ISU
216 минут назад
Козловский о допуске: «Справедливым назвать его не могу. В этих условиях останутся за бортом те, кто заслуживают быть на Играх»
1626 минут назад
Елена Радионова: «Наше фигурное катание на очень высоком уровне, и я уверена, что к следующей Олимпиаде будет еще выше»
29 минут назад
Леонова о допуске фигуристов: «Нам дают какой-то непонятный шанс в нейтральном статусе. Вопрос в том, как именно это будет происходить»
134 минуты назад
Александр Галлямов: «Давно ждали новость о допуске на Олимпиаду. Хотим и мечтаем с Настей Мишиной поехать на отборочный турнир, но решать не нам»
834 минуты назад
Дмитрий Козловский: «Мы ожидали большего от себя. Это наш худший чемпионат России за те девять, в которых мы приняли участие»
1239 минут назад
Мишина и Галлямов стали трехкратными чемпионами России. Больше титулов ЧР только у двух пар
1151 минуту назад
Роднина о допуске фигуристов: «Это показатель того, что медленно, но верно российские спортсмены возвращаются в элиту»
456 минут назад
«Хорошо, что мы вторые, спасибо и на этом» – «Прокат забудется, место останется». Бойкова и Козловский о чемпионате России
51сегодня, 12:22
Ко всем новостям
Последние новости
Домнина о допуске фигуристов: «Лесенка наверх, чтобы выступить на Олимпиаде. Хоть и под нейтральным флагом, но все мы знаем, кто откуда»
8 минут назад
Костомаров о допуске к отбору на Олимпиаду: «Позитивная динамика, хорошо, что это происходит. Думаю, в скором времени все восстановится»
114 минут назад
Артем Грицаенко: «В короткой ехалось очень легко, просто нелепая ошибка произошла. В произвольной насела ответственность, прижала нас»
21 минуту назад
Дмитрий Евгеньев: «Будем стараться на следующем чемпионате России быть в двойке, мы можем конкурировать с топовыми парами»
243 минуты назад
Устенко о допуске россиян: «Первая мысль была — ура, наконец‑то!»
сегодня, 12:09
Алена Леонова: «Чемпионат Европы 100% был бы за Степановой и Букиным. На мире посложнее – без вопросов были бы в тройке»
4сегодня, 11:52
Гербольдт о допуске к квалификации на Олимпиаду: «Эта новость для многих спортсменов как глоток свежего воздуха. Она поможет им продолжать заниматься своим делом»
2сегодня, 10:56
Щербакова из танцев на льду: «Чувствую себя средненько, падение сказалось, сильно болит все тело. Думала, будет лучше, но стало хуже»
7сегодня, 10:55
Екатерина Рыбакова: «Произвольный танец был шикарным, полностью довольны»
сегодня, 09:08
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Кондратюк, Гуменник, Дикиджи, Семененко, Лутфуллин, Алиев выступят с произвольными программами
6вчера, 19:07
Рекомендуем