Александр Жулин: «Нам уже не привыкать выступать в нейтральном статусе. Если дальше все будет развиваться должным образом, россиян допустят с флагом»
Жулин заявил, что россиянам не привыкать выступать в нейтральном статусе.
ISU допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпийские игры. Россияне будут выступать в индивидуальном нейтральном статусе.
«Я счастлив. Нам уже не привыкать выступать в нейтральном статусе. Но думаю, что, если дальше все будет развиваться должным образом, россиян допустят с флагом и гимном.
Ситуация уже доведена до идиотизма. Посмотрим. Не поехать было глупо, это ведь вся жизнь спортсмена.
Но давайте не будем загадывать, ведь с этими людьми тяжело что-то планировать на долгий срок. Надеюсь, ничто не вернется назад», — сказал Александр Жулин.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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