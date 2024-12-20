Александр Жулин: «Нам уже не привыкать выступать в нейтральном статусе. Если дальше все будет развиваться должным образом, россиян допустят с флагом»

Жулин заявил, что россиянам не привыкать выступать в нейтральном статусе.

ISU допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпийские игры. Россияне будут выступать в индивидуальном нейтральном статусе.

«Я счастлив. Нам уже не привыкать выступать в нейтральном статусе. Но думаю, что, если дальше все будет развиваться должным образом, россиян допустят с флагом и гимном.

Ситуация уже доведена до идиотизма. Посмотрим. Не поехать было глупо, это ведь вся жизнь спортсмена.

Но давайте не будем загадывать, ведь с этими людьми тяжело что-то планировать на долгий срок. Надеюсь, ничто не вернется назад», — сказал Александр Жулин.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много