Алексей Мишин: «Весь мир фигурного катания давно ждал допуска россиян до олимпийской квалификации»

Алексей Мишин отреагировал на допуск россиян к квалификации на Олимпиаду.

«Весь мир фигурного катания давно ждал допуска россиян до олимпийской квалификации», — сказал Мишин. Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много