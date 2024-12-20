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Букин о допуске фигуристов: «Объявили на разминке. Мы были в шоке, я катаюсь последний, мне 40 минут с этой мыслью жить»

Иван Букин рассказал, что его шокировала новость о допуске российских фигуристов.

Фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, заявил, что был в шоке, узнав до проката на чемпионате России о допуске россиян на международные турниры.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам принимать участие в квалификации на ОИ‑2026 в нейтральном статусе.

Степанова и Букин в сумме за ритм‑танец и произвольный прокат получили 215,96 балла и стали чемпионами России. Серебро завоевали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (209,01), бронзу — Ирина Хавронина и Девид Нарижный (208,56).

Сегодня Букин и Александра Степанова выиграли чемпионат России в танцах на льду в Омске (215,96 балла). Перед их произвольным танцем стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян до участия в квалификации на Олимпиаду-2026.

«Объявили на разминке, мы только вышли, новости озвучили на всю арену. И тут такое… Мы были в шоке, я катаюсь последний, мне 40 минут с этой мыслью жить.

В целом – ура! Наконец‑то дождались, приятно, радостно и безумно ответственно. Будет нелегко, много работы впереди», – приводит слова Букина «Матч ТВ».

Также фигурист поблагодарил за поддержку на чемпионате России.

«Хочу поблагодарить федерацию, Омскую область, «G-Drive Арену», наших прекрасных зрителей, болельщиков, потому что это был очень запоминающийся чемпионат России. Думаю, его было интересно смотреть, и в нем было безумно приятно участвовать.

Классно, что у нас все получилось. Это маленький комментарий по поводу нашей программы, мы работали над произволкой, над короткой, поменяли музыку. В принципе, мы довольны собой. И также хочу поздравить от себя всех ребят, потому что борьба была очень крутая, – цитирует Букина «Советский спорт».

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
logoсборная России
танцы на льду
logoISU
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