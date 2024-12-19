Галлямов о качестве льда на арене в Омске: «Хотелось бы, чтобы он стал чуть менее замороженным»

Фигурист Александр Галлямов оценил качество льда на арене в Омске.

Галлямов и Анастасия Мишина лидируют после короткой программы у пар на чемпионате России в Омске. Турнир проводится на «G-Drive Арене».

«Размер катка отличается, но ничего страшного не произошло. Вчера мы покатались и привыкли.

Но сильно бросилось во внимание, что лед сильно переморожен. Я понимаю, что хоккеистам нужен более замороженный лед, но фигуристам это отличие заметно.

Сегодня лед чуть лучше, но хотелось бы, чтобы он стал еще чуть менее замороженным», – сказал Галлямов.