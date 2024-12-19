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«Очень волнительный старт для всех спортсменов. Перелет, джетлаг – все уже за нас сказали». Мишина и Галлямов о чемпионате России

Мишина и Галлямов заявили, что не смотрели прокат Бойковой и Козловского.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России с 82,95 баллами. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполнили программу с ошибками и занимают третье место.

– Вас не расслабила ошибка Бойковой и Козловского?

– Нет, мы не смотрим выступления до нашего.

– Как оцените свой прокат?

– Это очень волнительный старт для всех спортсменов. В каждой паре можно увидеть осторожность в элементах, в том числе и у нас, хоть и откатались хорошо, – сказали чемпионы мира и Европы в парном катании.

«Перелет, джетлаг – все уже за нас сказали», – приводит слова Галлямова «Чемпионат».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Галлямов
logoАнастасия Мишина
пары
logoсборная России
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
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