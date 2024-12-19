«Очень волнительный старт для всех спортсменов. Перелет, джетлаг – все уже за нас сказали». Мишина и Галлямов о чемпионате России
Мишина и Галлямов заявили, что не смотрели прокат Бойковой и Козловского.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России с 82,95 баллами. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполнили программу с ошибками и занимают третье место.
– Вас не расслабила ошибка Бойковой и Козловского?
– Нет, мы не смотрим выступления до нашего.
– Как оцените свой прокат?
– Это очень волнительный старт для всех спортсменов. В каждой паре можно увидеть осторожность в элементах, в том числе и у нас, хоть и откатались хорошо, – сказали чемпионы мира и Европы в парном катании.
«Перелет, джетлаг – все уже за нас сказали», – приводит слова Галлямова «Чемпионат».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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