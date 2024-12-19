Бойкова упала с выброса тройной флип на чемпионате России. Их дуэт с Козловским получил 73,4 балла – худший результат в короткой с 2019 года

Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, упала с выброса тройной флип на чемпионате России.

Сегодня в Омске проходят короткие программы. Чемпионы Европы Бойкова и Козловский выступали первыми среди пар.

Дуэт получил 73,40 балла. Это их худший результат в короткой с 2019 года, когда они набрали 69,99 на чемпионате мира.