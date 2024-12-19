Глейхенгауз о чемпионате России: «Надеюсь, Тутберидзе больше всех будет сидеть в кисс-энд-край, все по ней скучали. Весь сезон ее не было, наконец-то будет радовать всех своим присутствием»

Даниил Глейхенгауз оценил присутствие Этери Тутберидзе на чемпионате России.

Турнир по фигурному катанию проходит в Омске с 19 по 22 декабря.

«Кто садится в кисс-энд-край, мы решаем по ходу программы. Нет такого, что мы заранее договариваемся. На самом деле начинаем толкаться: давай ты или давай ты.

Надеюсь, что здесь Этери Георгиевна (Тутберидзе ) больше всех будет сидеть в кисс-энд-край, потому что все по ней скучали – весь сезон ее не было, наконец-то она будет радовать всех своим присутствием», – сказал хореограф Глейхенгауз в эфире Первого канала.