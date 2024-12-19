Шичина и Дрозд столкнулись с Щербаковой и Гончаровым на разминке чемпионата России
Фигуристы столкнулись друг с другом и упали на разминке чемпионата России.
Елизавета Шичина и Павел Дрозд столкнулись с Анной Щербаковой и Егором Гончаровым перед ритм-танцем.
Сообщается, что после инцидента никто не снялся с соревнований.
Скриншоты из трансляции Первого канала:
Опубликовано: Полина Лоцик
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