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Глава Белорусского союза конькобежцев: «Мы каждый день на связи с ФФККР. Возможно, в будущем придем к форматам объединенных серий Гран-при»

В Беларуси оценили возможное объединение с серией фигурного Гран-при России.

На прошлой неделе в Минске прошел Кубок Содружества по фигурному катанию, где победил россиянин Петр Гуменник.

– Насколько у вас тесное сотрудничество с Россией?

– Мы каждый день на связи с Федерацией фигурного катания России (ФФККР). Российский олимпийский чемпион Олег Кимович Васильев уже много лет работает у нас главным тренером. Мы постоянно отправляем наших спортсменов к вашим тренерам на сборы, они приезжают к нам. И мы на территории Республики Беларусь тоже проводим много разных мероприятий. <...>

– Как вам идея объединиться с российской серией Гран-при и один этап провести в Минске?

– Мы сейчас плотно работаем над такими форматами. Уже второй год совместно с вашей федерацией договорились проводить Кубок Содружества – посмотрите, как он вырос уже в этом году. Приехали не только вы, журналисты – спортсменов стало больше во всех категориях, турнир длится неделю, участвует пять стран.

Возможно, в будущем мы придем к каким-то подобным форматам объединенных серий Гран-при, – заявила глава Белорусского союза конькобежцев Юлия Комлева.

С 2022 года российские и белорусские фигуристы не допускаются до участия в международном Гран-при.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoСерия Гран-при России
сборная Беларуси
logoОлег Васильев
Кубок Содружества
ФФККР
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