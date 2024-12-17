Первый канал покажет в прямом эфире жеребьевку чемпионата России по фигурному катанию

Первый канал будет показывать в прямом эфире жеребьевку ЧР по фигурному катанию.

Чемпионат России пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.

Жеребьевка спортсменов состоится в среду, 18 декабря. Трансляция начнется в 16:30 по московскому времени на сайте Первого.

«Покажем не только церемонию жеребьевки, но и приезд наших прекрасных спортсменов на арену. Такое точно нельзя пропускать», – сообщается в соцсетях телеканала.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске