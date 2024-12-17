Первый канал покажет в прямом эфире жеребьевку чемпионата России по фигурному катанию
Первый канал будет показывать в прямом эфире жеребьевку ЧР по фигурному катанию.
Чемпионат России пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.
Жеребьевка спортсменов состоится в среду, 18 декабря. Трансляция начнется в 16:30 по московскому времени на сайте Первого.
«Покажем не только церемонию жеребьевки, но и приезд наших прекрасных спортсменов на арену. Такое точно нельзя пропускать», – сообщается в соцсетях телеканала.
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
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