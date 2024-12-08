Гимнастка Мельникова о «Ледниковом периоде»: «Я бы очень сильно хотела попробовать, но, наверное, после того, как завершу карьеру»

Гимнастка Ангелина Мельникова хочет поучаствовать в шоу «Ледниковый период».

Премьера нового сезона состоится 14 декабря.

– Совсем скоро на Первом канале покажут новый «Ледниковый период», где принимают участие Дина и Арина Аверины. Хотела бы попробовать свои силы в этом проекте?

– Я бы очень сильно хотела попробовать, но, наверное, после того, как завершу карьеру. Знаю, что это опасно. Плюс нужно уделить очень много времени – считай, научиться другому виду спорта за короткий срок. Нужно очень много репетировать.

– Кого бы из профессиональных фигуристов хотела в партнеры?

– Ой, не знаю. Кого дадут, ха-х, – сказала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Мельникова .