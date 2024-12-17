Гербольдт о новой апелляции Валиевой: «В успех верится с трудом. Но в любом случае с ее стороны очень правильно продолжать бороться»
Сегодня стало известно, что фигуристка Камила Валиева подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.
В январе Cпортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой за допинг, срок отсчитывается от 25 декабря 2021-го. Впоследствии Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел итоги командного турнира Олимпиады-2022 и переместил сборную России с первого места на третье.
«Честно говоря, в успех верится с трудом. Но в любом случае с ее стороны очень правильно продолжать бороться и верить, несмотря ни на что. Лучше уж сожалеть о том, что ты сделал, но не достиг, чем печалиться от того, что ты никак не попытался ничего изменить», – сказала экс-фигуристка, тренер Катарина Гербольдт.
Тарасова об апелляции Валиевой в швейцарский суд: «Правильно сделала. Не хочет мириться с несправедливостью»
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