52-летняя Маргарита Дробязко стала мамой

52-летняя фигуристка Маргарита Дробязко родила дочь.

Ребенок появился на свет 6 декабря, девочку назвали Николина, рассказал супруг Маргариты Повилас Ванагас.

Дробязко и Ванагас – бронзовые призеры ЧМ-2000 в танцах на льду, выступали за сборную Литвы.