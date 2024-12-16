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52-летняя Маргарита Дробязко стала мамой

52-летняя фигуристка Маргарита Дробязко родила дочь.

Ребенок появился на свет 6 декабря, девочку назвали Николина, рассказал супруг Маргариты Повилас Ванагас. 

Дробязко и Ванагас – бронзовые призеры ЧМ-2000 в танцах на льду, выступали за сборную Литвы.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: The Voice
Маргарита Дробязко
Повилас Ванагас
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