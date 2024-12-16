Наталья Бестемьянова: «Перед Олимпиадой-2022 Дэвис и Смолкина искусственно подтянули наверх. И все подумали тогда – а что, так можно было?»

Бестемьянова заявила, что Дэвис и Смолкина искусственно подтянули перед ОИ-2022.

– Кто по итогам этапов российской серии Гран-при оставил самое благоприятное впечатление и почему?

– Я очень довольна тем, как развиваются Александра Степанова и Иван Букин , потому что они создают не просто программы, которые соответствуют современным веяниям. Их программы уникальны, самобытны. Я даже не ожидала, насколько – это новое слово. И мне это приятно видеть.

– После их участия в первом этапе серии стали говорить, что лидерами им быть все сложнее и не так уж они и недосягаемы.

– Абсолютно спланированная акция, и я не знаю, кому это выгодно. И это должны понимать те, кто будет принимать решение, кого посылать на Олимпиаду . У этой пары огромный опыт в выступлениях на международной арене. Эти разговоры для меня глупы, вот и все, что могу сказать на эту тему.

Мы все помним, как когда-то искусственно подтянули наверх Диану Дэвис и Глеба Смолкина , какое место они в Пекине заняли (14-е – Спортс)? И все подумали тогда – а что, так можно было? <...>

– У Степановой и Букина, если мы все-таки пробьемся на Игры, опыта хватит. Будут ли они в состоянии биться [с Чок и Бейтсом]?

– Должны, конечно. Они же не сидели на месте все это время. Они создавали новые программы, которые их соперники наверняка смотрели. Посмотрите на ритмический танец англичан прошлого года, да он просто надерган из программ Степановой и Букина. Поэтому, конечно, они будут биться за свое место под солнцем. Обязательно будут, – сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

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