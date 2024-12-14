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«Фигурное катание вызывает у девочек комплексы насчет фигуры и веса». Чикмарева сняла тренд «Скажи свое мнение и беги»

Фигуристка Екатерина Чикмарева сняла тренд «Скажи свое мнение и беги».

Чикмарева выступает в парном катании с Матвеем Янченковым. Спортсменка опубликовала видео с трендом в своем аккаунте в тиктоке.

«Скажи свое никому не нужное мнение и беги, версия: фигурное катание.

Фигурное катание чаще всего у девочек вызывает комплексы насчет фигуры и веса.

Болельщики чересчур сильно следят за личной жизнью спортсменов. Никому не должно быть дела до того, кто как погулял, кто вколол себе губы и т. д. и т. п. Мы тоже свободные люди.

Встречаться со своим партнером – это табу в спорте. Ссоры вне катка переходят в ссоры на катке, а если вы расстались, то вам еще кататься вместе.

Взвешивать девочек и говорить им похудеть, не измеряя их рост, приведет к проблемам со здоровьем.

Здоровье важнее фигурного катания. И вообще спорта в целом», – сказала Чикмарева в видео.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: тикток Екатерины Чикмаревой
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Екатерина Чикмарева
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