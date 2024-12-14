«Фигурное катание вызывает у девочек комплексы насчет фигуры и веса». Чикмарева сняла тренд «Скажи свое мнение и беги»
Чикмарева выступает в парном катании с Матвеем Янченковым. Спортсменка опубликовала видео с трендом в своем аккаунте в тиктоке.
«Скажи свое никому не нужное мнение и беги, версия: фигурное катание.
Фигурное катание чаще всего у девочек вызывает комплексы насчет фигуры и веса.
Болельщики чересчур сильно следят за личной жизнью спортсменов. Никому не должно быть дела до того, кто как погулял, кто вколол себе губы и т. д. и т. п. Мы тоже свободные люди.
Встречаться со своим партнером – это табу в спорте. Ссоры вне катка переходят в ссоры на катке, а если вы расстались, то вам еще кататься вместе.
Взвешивать девочек и говорить им похудеть, не измеряя их рост, приведет к проблемам со здоровьем.
Здоровье важнее фигурного катания. И вообще спорта в целом», – сказала Чикмарева в видео.
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