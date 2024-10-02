Александра Бойкова: «Я пошла на курсы по SMM. Уверена, что в будущем это понадобится»
Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали гостями подкаста Максима Транькова «Произвольная программа».
Бойкова: Я сейчас учусь. Пошла на курсы по SMM. Стараюсь развиваться в этом плане, понимать, что это такое, как это работает. Потому что уверена, что в будущем это понадобится. Еще пошла на курсы по стайлингу и всяким историям моды. Это мне просто интересно, нравится.
– Может быть, тебе в «Модный приговор»?
Козловский: Максим, вот снял с языка! Я сижу и думаю: где-то напрягся один ведущий «Модного приговора».
Бойкова: В этом году я даже думала поступить в академию Штиглица. Потом почитала, что нужно для того, чтобы поступить туда в магистратуру. К сожалению, я не владею академическим рисунком и поняла, что пока что это для меня невозможно.
Но в будущем, может быть, когда-нибудь я бы хотела в этой академии отучиться – получить высшее образование дизайнера, конструктора.
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