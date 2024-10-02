Александра Бойкова: «Я пошла на курсы по SMM. Уверена, что в будущем это понадобится»

Александра Бойкова сообщила, что пошла на курсы SMM.

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали гостями подкаста Максима Транькова «Произвольная программа» .

Бойкова: Я сейчас учусь. Пошла на курсы по SMM. Стараюсь развиваться в этом плане, понимать, что это такое, как это работает. Потому что уверена, что в будущем это понадобится. Еще пошла на курсы по стайлингу и всяким историям моды. Это мне просто интересно, нравится.

– Может быть, тебе в «Модный приговор»?

Козловский: Максим, вот снял с языка! Я сижу и думаю: где-то напрягся один ведущий «Модного приговора».

Бойкова: В этом году я даже думала поступить в академию Штиглица. Потом почитала, что нужно для того, чтобы поступить туда в магистратуру. К сожалению, я не владею академическим рисунком и поняла, что пока что это для меня невозможно.

Но в будущем, может быть, когда-нибудь я бы хотела в этой академии отучиться – получить высшее образование дизайнера, конструктора.