Егор Закроев: «Чикмарева вышла на лед. Она не восстановила ногу до конца, пока в процессе реабилитации»
Фигуристка Екатерина Чикмарева вернулась на лед после травмы ноги.
Об этом сообщил тренер пары Чикмарева – Янченков Егор Закроев.
«Катя вышла на лед. Сейчас это больше несет подвижный характер, просто вспоминает коньки. Она не восстановила ногу до конца, пока в процессе реабилитации.
Врачи не сказали, сколько будет длиться полное восстановление. Это будет зависеть от состояния, как организм примет эту травму. Мы не форсируем, — сказал Закроев.
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков – бронзовые призеры чемпионата России 2024 года в парном катании.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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