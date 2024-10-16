Егор Закроев: «Чикмарева вышла на лед. Она не восстановила ногу до конца, пока в процессе реабилитации»

Фигуристка Екатерина Чикмарева вернулась на лед после травмы ноги.

Об этом сообщил тренер пары Чикмарева – Янченков Егор Закроев.

«Катя вышла на лед. Сейчас это больше несет подвижный характер, просто вспоминает коньки. Она не восстановила ногу до конца, пока в процессе реабилитации.

Врачи не сказали, сколько будет длиться полное восстановление. Это будет зависеть от состояния, как организм примет эту травму. Мы не форсируем, — сказал Закроев.

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков – бронзовые призеры чемпионата России 2024 года в парном катании.