Анна Щербакова впервые после операции на ноге выступила с показательным номером
Анна Щербакова впервые после операции на ноге выступила в шоу.
Олимпийская чемпионка приняла участие в фестивале «Московские сезоны». Она исполнила показательный номер под песню Мадонны Frozen.
В марте 20-летняя фигуристка перенесла операцию на голеностопе. Это ее первый выход на лед в ледовом шоу после восстановления.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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