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Анна Щербакова впервые после операции на ноге выступила с показательным номером

Анна Щербакова впервые после операции на ноге выступила в шоу.

Олимпийская чемпионка приняла участие в фестивале «Московские сезоны». Она исполнила показательный номер под песню Мадонны Frozen. 

В марте 20-летняя фигуристка перенесла операцию на голеностопе. Это ее первый выход на лед в ледовом шоу после восстановления. 

ВИДЕО 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
женское катание
logoАнна Щербакова
травмы
logoсборная России
ледовые шоу
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