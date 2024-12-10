18

Погорилая – на слова Хендрикс о допинге россиянок : «Ну вот нет их – и ты все равно не выигрываешь! Что тебе мешает?»

Анна Погорилая ответила Луне Хендрикс на слова о допинге российских фигуристок.

Действующая чемпионка Европы бельгийка Хендрикс в марте заявила, что выиграла бы больше медалей, если бы фигурное катание «было абсолютно чистым».

«Луна Хендрикс – она же говорила, мол, девочек русских пичкают допингом. Ну вот нет их – и ты все равно не выигрываешь! Что тебе мешает? Можно ничего не говорить. Это из серии найти оправдание. Я люблю спортсменов, которые делают свое дело и не выпендриваются», – сказала бронзовый призер чемпионата мира-2016 Погорилая.

«Полина Эдмундс, кажется, говорила, что видела, как русские подмешивают допинг. Что ты, блин, видела? Они будто пытаются оправдать свою слабость. Я видела, сколько работают эти девчонки, им просто не надо слушать эту грязь. К себе я такого негатива не ощущала.

Хотя, когда был чемпионат мира в Бостоне, я не поняла, почему заняла третье место. Ощущение было примерно такое же, как у Саши Трусовой на Олимпиаде, хотя тогда все было объективно, по-моему. Понятно, что чемпионат мира в Америке и что американку на второе место затянули, но были обида и опустошение. Эшли Вагнер подтянули до подиума. Будто специально, чтобы русские весь пьедестал не заняли», – отметила Погорилая.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoдопинг
logoЛуна Хендрикс
logoсборная России
logoПолина Эдмундс
logoАнна Погорилая
женское катание
logoсборная Бельгии
logoЭшли Вагнер
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoсборная США
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведева о лучших фигуристах сезона: «Петросян. Нравится, как стал кататься Гуменник, это открытие для меня. Хендрикс, когда нормально катается и дает скромные интервью»
379 апреля, 18:40
Агата Петрова: «Мне бы хотелось выступить на международных стартах, попробовать что-то новое для себя. Надеюсь, через какое-то время нас допустят»
2219 марта, 15:28
Бестемьянова о словах Хендрикс про российских фигуристок: «Это нонсенс, просто неприлично. На нее надо в суд подавать»
11617 марта, 09:23
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Погорилая о деле Валиевой: «Верю, что это некие игры с целью нас отстранить, не допустить три первых места на Олимпиаде»
2 минуты назад
Районные управы в Москве закупили билеты на шоу Плющенко на сумму 2,4 млн рублей
3626 минут назад
Погорилая о завышении оценок фигуристам в России: «Если так не ставить – будет некрасиво. Всегда мы выходили на российский Гран-при, и нам чуть-чуть помогали»
16сегодня, 11:05
Загитова, Трусова, Щербакова и Петросян проведут мастер-классы на катках в Москве
4сегодня, 10:53
Малинин об оценках в финале Гран-при: «Я был немного удивлен, некоторые из них строгие и жесткие. Это подталкивает улучшить качество»
13сегодня, 09:51
Департамент труда и соцзащиты Москвы закупил билеты на шоу Навки «Щелкунчик» почти на 16 млн рублей
131сегодня, 09:21
Мазинг про расследование дела о сексуальном насилии: «Молчание стало невыносимым. Почему нам все еще приходится бороться, чтобы быть услышанными?»
18сегодня, 09:03
Плющенко о возвращении Жилиной после травмы: «Ничего сложного не вижу, я пропускал три сезона и вернулся на третью Олимпиаду»
77сегодня, 08:36
Загитова о мастер-классах: «Классно, что люди занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, интересуются фигурным катанием. Это всегда очень приятно»
22сегодня, 05:22
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске
123сегодня, 05:00
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Малинин: «Футбольный мяч всегда был у меня с собой с первых соревнований, теперь он талисман. Использую его для разминки, чтобы разогреть ноги»
сегодня, 10:17
Алексей Ягудин: «Радостно, когда есть возможность выступать на открытых площадках. Мне нравятся такие катки, это романтика»
67 декабря, 17:06
Golden Spin. Щетинина и Возняк победили в парах, Чан и Хоу – 2-е, Шин и Надь – 3-и
17 декабря, 12:35
«Лига чемпионов». Команда Алиева выиграла конкурс капитанов, команда Кондратюка – 2-я, команда Семененко – 3-я
57 декабря, 10:00
Golden Spin. Чан и Хоу выиграли короткую программу, Щетинина и Возняк – 2-е, Шин и Надь – 3-и
6 декабря, 17:14
Кубок Москвы. КМС. Колесников одержал победу, Толчинский – 2-й, Малышев – 3-й
25 декабря, 19:22
Финал Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
255 декабря, 18:36
Финал Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан выиграли короткую программу, Дерошер и Трэшер – 2-е, Флорес и Ванг – 3-и
75 декабря, 16:21
Тарасова об Авериных в «Ледниковом периоде»: «Ноги красивые, носочки тянутся – одно удовольствие. С каждой неделей они прогрессируют»
14 декабря, 20:58
Татьяна Тарасова: «Кацалапов научил Валю Карнавал быть грамотной в элементах. Мне казалось, что это невозможно»
63 декабря, 20:55