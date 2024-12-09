Катарина Гербольдт: «Слухи, что собираются допустить наших спортсменов, уже не первый раз. В это верится с трудом»
Гербольдт заявила, что в допуск россиян на Олимпиаду в Милане верится с трудом.
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян и белорусов к квалификации на Олимпиаду-2026 в Милане.
«Я очень надеюсь и хочу верить, что российских фигуристов допустят до Олимпиады-2026. Но слухи, что собираются допустить наших спортсменов, уже не первый раз. К сожалению, этого еще не произошло. В это верится с трудом.
Но я знаю, что многие действующие спортсмены живут этой надеждой и мыслью», — сказала Катарина Гербольдт.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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