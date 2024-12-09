Катарина Гербольдт: «Слухи, что собираются допустить наших спортсменов, уже не первый раз. В это верится с трудом»

Гербольдт заявила, что в допуск россиян на Олимпиаду в Милане верится с трудом.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян и белорусов к квалификации на Олимпиаду-2026 в Милане.

«Я очень надеюсь и хочу верить, что российских фигуристов допустят до Олимпиады-2026. Но слухи, что собираются допустить наших спортсменов, уже не первый раз. К сожалению, этого еще не произошло. В это верится с трудом.

Но я знаю, что многие действующие спортсмены живут этой надеждой и мыслью», — сказала Катарина Гербольдт.