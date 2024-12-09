Валиева о том, что порадовало ее в 2024 году: «Очень счастлива, что вышла на ледовую арену в шоу»

Камила Валиева рассказала, что порадовало ее в этом году.

Фигуристка пообщалась с журналистами после концерта «Новая песня года», где она была ведущей.

– Какой самый бесполезный совет вы могли бы дать на Новый год?

– Не хотела бы давать бесполезные советы.

– А полезный?

– Позвоните обязательно родным или встретьте Новый год с родителями, потому что это семейный праздник.

– Загадываете желание на Новый год?

– Конечно. Надеюсь, исполняются. Как загадываю? Просто придумываю.

– Чему рады в этом году?

– Я очень счастлива, что вышла на ледовую арену в ледовых шоу Татьяны Навки, – сказала Валиева.