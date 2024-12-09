Валиева о том, что порадовало ее в 2024 году: «Очень счастлива, что вышла на ледовую арену в шоу»
Камила Валиева рассказала, что порадовало ее в этом году.
Фигуристка пообщалась с журналистами после концерта «Новая песня года», где она была ведущей.
– Какой самый бесполезный совет вы могли бы дать на Новый год?
– Не хотела бы давать бесполезные советы.
– А полезный?
– Позвоните обязательно родным или встретьте Новый год с родителями, потому что это семейный праздник.
– Загадываете желание на Новый год?
– Конечно. Надеюсь, исполняются. Как загадываю? Просто придумываю.
– Чему рады в этом году?
– Я очень счастлива, что вышла на ледовую арену в ледовых шоу Татьяны Навки, – сказала Валиева.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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