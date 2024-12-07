Финал Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Дерошер и Трэшер, Флорес и Ванг выступят с произвольными программами
Финал Гран-при по фигурному катанию
Гренобль, Франция
Пары, юниоры
Произвольная программа
Начало – 20:20 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Джулия Кватрокки – Симон Демаре (Канада)
2. Саэ Шимидзу – Лукас Хонда (Япония)
3. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция)
Вторая разминка
4. Оливия Флорес – Люк Ванг (США)
5. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)
6. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)
Положение после короткой программы
1. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 62,94
2. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 55,28
3. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 52,04
4. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция) – 51,34
5. Саэ Шимидзу – Лукас Хонда (Япония) – 50,20
6. Джулия Кватрокки – Симон Демаре (Канада) – 47,70
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс
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