Сихарулидзе о Кагановской и Некрасове: «Они выходят на соревнования и катают все чисто, по-хорошему нагло. Меня это восхитило»

Сихарулидзе рассказал, чем его восхитил танцевальный дуэт Кагановская – Некрасов.

– В ходе питерского этапа Гран-при мои коллеги обратили внимание на то, как активно вы болели за Василису Кагановскую и Максима Некрасова.

– О да, уже прочитал об этом. Наверное, дело в том, что я все еще воспринимаю соревнования не как чиновник, а как спортсмен, проживший в фигурном катании большую жизнь.

Не так часто случается, особенно в танцах, когда люди не просто становятся конкурентоспособными в самые сжатые сроки, но выходят на соревнования и катают все чисто и по-хорошему нагло. Меня это восхитило, скажу честно.

Я вообще очень рад тому, что Василиса и Максим не одни такие. Что у нас появилось сразу несколько прекрасных и очень голодных до успеха дуэтов. Надо же и о будущем думать, – сказал исполняющий обязанности президента ФФККР .

Паутина наших танцев на льду: оценки порой растут не из-за мастерства, а потому что надо