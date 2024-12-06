Сихарулидзе о Кагановской и Некрасове: «Они выходят на соревнования и катают все чисто, по-хорошему нагло. Меня это восхитило»
– В ходе питерского этапа Гран-при мои коллеги обратили внимание на то, как активно вы болели за Василису Кагановскую и Максима Некрасова.
– О да, уже прочитал об этом. Наверное, дело в том, что я все еще воспринимаю соревнования не как чиновник, а как спортсмен, проживший в фигурном катании большую жизнь.
Не так часто случается, особенно в танцах, когда люди не просто становятся конкурентоспособными в самые сжатые сроки, но выходят на соревнования и катают все чисто и по-хорошему нагло. Меня это восхитило, скажу честно.
Я вообще очень рад тому, что Василиса и Максим не одни такие. Что у нас появилось сразу несколько прекрасных и очень голодных до успеха дуэтов. Надо же и о будущем думать, – сказал исполняющий обязанности президента ФФККР.
Паутина наших танцев на льду: оценки порой растут не из-за мастерства, а потому что надо
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий