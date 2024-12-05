Golden Spin. Михаил Селевко лидирует после короткой программы, Александр Селевко – 2-й, Самойлов – 3-й, Эгадзе – 5-й
ISU Challenger
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
Мужчины
Короткая программа
1. Михаил Селевко (Эстония) – 86,20
2. Александр Селевко (Эстония) – 83,39
3. Владимир Самойлов (Польша) – 75,99
4. Арлет Леванди (Эстония) – 75,71
5. Ника Эгадзе (Грузия) – 75,18
6. Франсуа Пито (Франция) – 73,72
7. Марк Городницкий (Израиль) – 72,55
8. Томоки Хиваташи (США) – 71,66
9. Маурицио Цандрон (Австрия) – 70,32
10. Лев Винокур (Израиль) – 69,04
11. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 68,27
12. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 64,11
13. Маттео Нальбоне (Италия) – 63,58
14. Макар Сунцев (Финляндия) – 61,24
15. Давид Седей (Словения) – 60,74
16. Вадим Новиков (Украина) – 59,55
17. Рахат Бралин (Казахстан) – 48,79
18. Фредди Легготт (Великобритания) – 48,64
Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Лью
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