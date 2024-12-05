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Golden Spin. Михаил Селевко лидирует после короткой программы, Александр Селевко – 2-й, Самойлов – 3-й, Эгадзе – 5-й

Михаил Селевко лидирует после короткой программы на турнире Golden Spin.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Загреб, Хорватия

Мужчины

Короткая программа

1. Михаил Селевко (Эстония) – 86,20

2. Александр Селевко (Эстония) – 83,39

3. Владимир Самойлов (Польша) – 75,99

4. Арлет Леванди (Эстония) – 75,71

5. Ника Эгадзе (Грузия) – 75,18

6. Франсуа Пито (Франция) – 73,72

7. Марк Городницкий (Израиль) – 72,55

8. Томоки Хиваташи (США) – 71,66

9. Маурицио Цандрон (Австрия) – 70,32

10. Лев Винокур (Израиль) – 69,04

11. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 68,27

12. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 64,11

13. Маттео Нальбоне (Италия) – 63,58

14. Макар Сунцев (Финляндия) – 61,24

15. Давид Седей (Словения) – 60,74

16. Вадим Новиков (Украина) – 59,55

17. Рахат Бралин (Казахстан) – 48,79

18. Фредди Легготт (Великобритания) – 48,64

Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Лью

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Лев Винокур
Рахат Бралин
мужское катание
Александр Селевко
Давид Льютон-Брейн
Маттео Нальбоне
Марк Городницкий
Михаил Селевко
Golden Spin
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Томоки Хиваташи
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Вадим Новиков
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Маурицио Цандрон
Владимир Самойлов
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Арлет Леванди
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