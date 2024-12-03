Глейхенгауз о показательном Загитовой на песню «Снег»: «Нужен был номер с новогодней тематикой. Прослушали много разных мелодий и выбрали эту композицию»
Даниил Глейхенгауз рассказал, как готовился новый показательный Алины Загитовой.
1 декабря олимпийская чемпионка Загитова поучаствовала в открытии ледового катка в «Лужниках», где представила номер под песню Филиппа Киркорова «Снег».
«Тут все просто. Новогоднее выступление, нужен был номер с новогодней тематикой. Прослушали много разных мелодий и выбрали с Алиной эту композицию. Два дня поработали у нас на катке. Поставили этот номер для того, чтобы она представила его в «Лужниках».
Уже списывался с ней, спрашивал как все прошло. Сказала, что в целом все неплохо, немножко мешал ветер и размеры катка. Но в остальном все было неплохо», – сказал хореограф Глейхенгауз, который работает в тренерском штабе Этери Тутберидзе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
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