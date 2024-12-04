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Кубок Москвы. КМС. Дзепка, Мазур, Мильто, Гордеева выступят с произвольными программами

Дзепка, Мазур, Мильто, Гордеева покажут произвольные программы на Кубке Москвы.

4 декабря пройдут соревнования по КМС среди девушек.

Кубок Москвы (финал)

KMC, юниoрки

Произвольная программа

Начало – 13:45 по московскому времени, прямая трансляцияMainstream.

Третья разминка

10. Алена Носова

11. Полина Значкова

12. Полина Тихонова

13. Александра Редина

14. Анастасия Шарошкина

Четвертая разминка

15. Мария Гордеева 

16. Ульяна Васильева

17. Диана Мильто

18. Мария Мазур 

19. София Дзепка

После короткой программы

1. София Дзепка – 72,58

2. Мария Мазур – 67,26

3. Диана Мильто – 66,72

4. Ульяна Васильева – 66,55

5. Мария Гордеева – 61,90

6. Анастасия Шарошкина – 61,59

7. Александра Редина – 61,59

8. Полина Тихонова – 61,41

9. Полина Значкова – 61,28

10. Алена Носова – 56,40

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
Мария Гордеева
Ульяна Васильева
Полина Тихонова
результаты
Диана Мильто
logoсборная России
Елизавета Ильичева
Анастасия Шарошкина
Мария Мазур
Алиса Мильто
женское катание
Кубок Москвы
Ирина Мигаленя
София Дзепка
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