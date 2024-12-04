Кубок Москвы. КМС. Дзепка, Мазур, Мильто, Гордеева выступят с произвольными программами
Дзепка, Мазур, Мильто, Гордеева покажут произвольные программы на Кубке Москвы.
4 декабря пройдут соревнования по КМС среди девушек.
Кубок Москвы (финал)
KMC, юниoрки
Произвольная программа
Начало – 13:45 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Третья разминка
10. Алена Носова
11. Полина Значкова
12. Полина Тихонова
13. Александра Редина
14. Анастасия Шарошкина
Четвертая разминка
15. Мария Гордеева
16. Ульяна Васильева
17. Диана Мильто
18. Мария Мазур
19. София Дзепка
После короткой программы
1. София Дзепка – 72,58
2. Мария Мазур – 67,26
3. Диана Мильто – 66,72
4. Ульяна Васильева – 66,55
5. Мария Гордеева – 61,90
6. Анастасия Шарошкина – 61,59
7. Александра Редина – 61,59
8. Полина Тихонова – 61,41
9. Полина Значкова – 61,28
10. Алена Носова – 56,40
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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