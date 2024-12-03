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Кубок Москвы. КМС. Дзепка лидирует после короткой программы, Мазур – 2-я, Диана Мильто – 3-я

Фигуристка София Дзепка выиграла короткую программу в финале Кубка Москвы.

Кубок Москвы (финал)

KMC, юниoрки

Короткая программа

1. София Дзепка – 72,58

2. Мария Мазур – 67,26

3. Диана Мильто – 66,72

4. Ульяна Васильева – 66,55

5. Мария Гордеева – 61,90

6. Анастасия Шарошкина – 61,59

7. Александра Редина – 61,59

8. Полина Тихонова – 61,41

9. Полина Значкова – 61,28

10. Алена Носова – 56,40

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
женское катание
Кубок Москвы
logoсборная России
результаты
Мария Мазур
Алиса Мильто
Диана Мильто
Ульяна Васильева
София Дзепка
Ирина Мигаленя
Полина Тихонова
Анастасия Шарошкина
Мария Гордеева
Елизавета Ильичева
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