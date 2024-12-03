Кубок Москвы. КМС. Дзепка лидирует после короткой программы, Мазур – 2-я, Диана Мильто – 3-я
Фигуристка София Дзепка выиграла короткую программу в финале Кубка Москвы.
Кубок Москвы (финал)
KMC, юниoрки
Короткая программа
1. София Дзепка – 72,58
2. Мария Мазур – 67,26
3. Диана Мильто – 66,72
4. Ульяна Васильева – 66,55
5. Мария Гордеева – 61,90
6. Анастасия Шарошкина – 61,59
7. Александра Редина – 61,59
8. Полина Тихонова – 61,41
9. Полина Значкова – 61,28
10. Алена Носова – 56,40
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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