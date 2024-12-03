Алина Загитова: «Я пока не пою, ключевое слово – пока. Когда будет более свободный график, планирую вернуться к песням»

Алина Загитова рассказала, что хочет дальше заниматься пением.

Фигуристка посетила премию «Звезды хайпа».

– Ты сегодня номинирована? Или ты в роли гостьи?

– Я сегодня в роли гостьи. Премия-то музыкальная, а я пока не пою. Ключевое слово – пока.

– Но ты же была в каком-то номере, я помню, у Zivert.

– Да. Это было... Zivert – потрясающая, она великолепная певица. Но вот я немного там сплоховала.

– Подлажала.

– Да. Даже много, наверное. Давайте честны будем.

– Но ты к песням думаешь вернуться?

– На данный момент у меня очень много дел, но... Когда будет более свободный график – планирую, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму