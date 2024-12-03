49

Алина Загитова: «Я пока не пою, ключевое слово – пока. Когда будет более свободный график, планирую вернуться к песням»

Алина Загитова рассказала, что хочет дальше заниматься пением.

Фигуристка посетила премию «Звезды хайпа».

– Ты сегодня номинирована? Или ты в роли гостьи? 

– Я сегодня в роли гостьи. Премия-то музыкальная, а я пока не пою. Ключевое слово – пока.

– Но ты же была в каком-то номере, я помню, у Zivert.

– Да. Это было... Zivert – потрясающая, она великолепная певица. Но вот я немного там сплоховала.

– Подлажала.

– Да. Даже много, наверное. Давайте честны будем.

– Но ты к песням думаешь вернуться?

– На данный момент у меня очень много дел, но... Когда будет более свободный график – планирую, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoАлина Загитова
logoсборная России
музыка
женское катание
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок Санкт-Петербурга. Строганов лидирует после короткой программы, Зонов – 2-й, Даниелян – 3-й
1136 минут назад
Олимпийские чемпионы в танцах на льду Пападакис и Сизерон завершили карьеру
38сегодня, 14:30
Букин о допуске россиян: «Сейчас это просто рассуждения, а рассуждения ни к чему не приводят. Мы хотим, мы надеемся»
2сегодня, 14:20
Туктамышева, Косторная, Глейхенгауз и Попова прокомментируют финал Гран-при на Okko
32сегодня, 13:47
Кубок Санкт-Петербурга. Гущина выиграла короткую программу, Фурсова – 2-я, Нестерова – 3-я
2сегодня, 13:11
Сотникова о выступлениях в «Ледниковом периоде»: «У меня опустошение, эмоций много отдаешь, потому что хочется вытаскивать до победного, но их нет»
1сегодня, 12:59
Кубок Москвы. КМС. Дзепка лидирует после короткой программы, Мазур – 2-я, Диана Мильто – 3-я
27сегодня, 12:40
🎧 Шоу «Чистый хвост»: Плющенко – хороший тренер? Муравьева и Трусова в ссоре? Проверяем инсайды
сегодня, 12:07
Александр Самарин: «Бывает, смотришь какой-то этап Гран-при и думаешь: «Можно было бы еще покататься». Потом включаешь другой и понимаешь – хорошо, что закончил»
7сегодня, 11:20
Самарин о тренерстве: «Работаю вместе с Соколовской. Несколько раз даже ездил на соревнования с молодыми ребятами»
2сегодня, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
Арина Аверина о «Ледниковом периоде»: «Добавило ли волнения присутствие Винер в жюри? Мне – нет, Морозов волновался чуть-чуть»
1сегодня, 13:17
Кубок Москвы. Хабибуллина и Княжук выступят вне конкурса, Чернышова и Вильчик, Сабада и Астахов выйдут на лед с короткими программами по разряду КМС
сегодня, 09:02
Лев Лазарев о мотивации: «На льду чувствую себя счастливым. Когда был маленький, сам выбрал фигурное катание, и до сих пор нравится это делать»
3вчера, 08:57
«Мои программы – это то, что меня окружает». Хореограф Плишкин о постановке на тему людских пороков
11 декабря, 13:50
Кубок Санта-Клауса. Ли Юйсян победил, Льютон-Брейн – 2-й, Власенко – 3-й
330 ноября, 20:50
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс победила, Куракова – 2-я, Пиредда – 3-я
423 ноября, 19:47
Александра Бойкова: «Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч»
2623 ноября, 15:54
Кубок Варшавы. Самойлов лидирует после короткой программы, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
23 ноября, 15:23
Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава вышли в финал Гран-при
323 ноября, 14:24
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс лидирует после короткой программы, Шильд – 2-я, Пеццетта – 3-я, Куракова – 4-я
122 ноября, 18:08