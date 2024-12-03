Алина Загитова: «Я пока не пою, ключевое слово – пока. Когда будет более свободный график, планирую вернуться к песням»
Алина Загитова рассказала, что хочет дальше заниматься пением.
Фигуристка посетила премию «Звезды хайпа».
– Ты сегодня номинирована? Или ты в роли гостьи?
– Я сегодня в роли гостьи. Премия-то музыкальная, а я пока не пою. Ключевое слово – пока.
– Но ты же была в каком-то номере, я помню, у Zivert.
– Да. Это было... Zivert – потрясающая, она великолепная певица. Но вот я немного там сплоховала.
– Подлажала.
– Да. Даже много, наверное. Давайте честны будем.
– Но ты к песням думаешь вернуться?
– На данный момент у меня очень много дел, но... Когда будет более свободный график – планирую, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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