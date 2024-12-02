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Александр Свинин: «Хорошей музыки не так уж много, поэтому не один десяток лет на льду звучат «Кармен», «Лебединое озеро» – гениальные вещи»

Тренеры Жук и Свинин рассказали, почему фигуристы повторяют музыку в программах.

– Почему в танцах на льду и не только мы часто слышим одни и те же музыкальные произведения?

Ирина Жук: Потому что мало музыки пишут. Нет, честно, ужасно сложно найти подходящее для танцев на льду произведение. Такое бедствие.

Александр Свинин: На самом деле хорошей музыки не так уж много. Поэтому уже не один десяток лет на льду звучит «Кармен», «Призрак оперы», «Лебединое озеро». Спортсмены их выбирают, потому что считают, раз эти произведения всем нравились тогда – значит, понравятся и сейчас.

Это действительно гениальные вещи, хотя в сотый раз смотреть и слушать это уже не очень интересно, однако других произведений такого же уровня нет или слишком мало. Поэтому для программ продолжают брать известные произведения, только в другой интерпретации, и делают ремиксы. Сейчас 90 процентов звучащей на льду музыки – это ремиксы.

– Вы тоже идете этим путем или предпочитаете рисковать и брать неизвестные произведения?

Свинин: Мы используем самые разнообразные музыкальные произведения. Если нашим спортсменам подходит тема «Кармен», если она к тому же в новой обработке, то почему бы и нет? Даже хорошо известное произведение в новой музыкальной трактовке и в новом исполнении других спортсменов будет восприниматься зрителями по-новому.

Жук: Как только выходит какой-то интересный фильм или сериал с оригинальным саундтреком, то все бросаются ставить программы под эту музыку, так что всегда есть риск выбрать с кем-то одно и то же.

В этом сезоне два спортсмена – Петя Гуменник и Женя Семененко – использовали для произвольной программы саундтрек из фильма «Дюна». А в танцах в короткой программе растиражирован образ Элвиса Пресли. Но мы-то про Пресли уже давно думали, потому что у нас Даня Горелкин просто его копия.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Московский фигурист»
Даниил Горелкин
logoАлександр Свинин
танцы на льду
logoсборная России
logoИрина Жук
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