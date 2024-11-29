Елизавета Туктамышева: «Переехала на два месяца в Москву, здесь бешеный ритм жизни – проекты, интервью, съемки. Бывают дни, когда вообще не отдыхаешь»

Елизавета Туктамышева рассказала о бешеном ритме жизни в Москве.

«Я переехала на два месяца в Москву на своей машине. И сначала привыкала к движению в Москве, но быстро адаптировалась. Не знаю, что бы я делала здесь без машины.

Жизнь, само собой, поменялась. Я на себе ощутила этот штамп, что в Москве и Петербурге абсолютно разный темп. Бывают дни, когда вообще не отдыхаешь, постоянно работаешь. В Москве бешеный ритм жизни: проекты, интервью, съемки.

Все говорили, что «Ледниковый период » – это тяжело: тренировки по 3-4 часа, а иногда и по 6 часов мы зависаем на катке: тренируемся, выбираем музыку, репетируем. В целом, если бы был только этот проект и у меня, и у моего партнера, то я бы сказала, что это сложно, но терпимо. Но когда добавляются другие шоу, проекты, то становится трудно.

Был период, когда я постоянно выступала в шоу: сначала 5 спектаклей «Кармен» за 4 дня, потом еще 5 выступлений с «Вечерами на хуторе» за 3 дня. И вот Артур [Сопельник] приезжал дополнительно на каток, где мы показывали «Кармен», и после двух шоу мы оставались там до часу ночи – репетировали номер, потому что времени оставалось очень мало.

После двух шоу в день у Татьяны Навки мы встречались в «Лужниках» и тоже доделывали номера. Это было тяжело: ты в два часа ночи приезжаешь домой, а на следующий день шоу в час дня – а еще нужно раскататься, прийти в себя.

Но так как это очень интересно и мы хорошо общаемся, то нет дополнительной эмоциональной нагрузки. Мы помогаем друг другу, нам весело на льду вместе. И это помогает справиться с трудными периодами. <...>

Мне еще нужно съездить в Санкт-Петербург на репетиции новогодних сказок, поучаствовать в нескольких проектах. Даже три дня – это огромное количество времени для «Ледникового периода». Так что отдых у меня начнется где-то в середине января. Сразу после проекта поеду на чемпионат России, а потом стартуют новогодние сказки», – написала фигуристка в колонке для Спортс.

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