Елизавета Туктамышева: «Ощущения от «Ледника» только положительные. Это суперинтересно, я получаю огромное удовольствие от процесса»

Елизавета Туктамышева поделились впечатлениями от участия в «Ледниковом периоде».

Фигуристка выступает в паре с актером Артуром Сопельником.

– Проект «Ледниковый период» оказался для тебя таким, как ты представляла?

– Все то, что я и думала. Говорили, что будет трудно. Так и есть. Если бы был только «Ледниковый период» – это окей, можешь нагрузку переносить. Единственное – где-то мышцы болят, потому что что-то новое учишь. Но когда у тебя параллельно с этим идут несколько проектов, ты должен кататься, ночью тренироваться, потому что скоро выступление на «Ледниковом периоде » – все параллельно идет... У моего партнера Артура [Сопельника] есть свои проекты. Это, конечно, тяжеловато.

А так – ощущения от «Ледника» только положительные. Это суперинтересно, я получаю огромное удовольствие от процесса, несмотря на то, что затрачивается много сил.

– Что самое сложное в проекте? Тренироваться в неудобное время?

– Нет. Это не страшно. Сложно, что с нуля начинаешь что-то учить. Вроде уже есть наработки свои из одиночного, кажется, что это не так сложно. А тут в паре нужно все новое учить: поддержки, переходы, помогать партнеру. Ставить новые программы – сложно. Накатывать уже не так. Новые постановки, новые шаги, когда не вкатаны... Бедный Артур.

– У парников есть преимущество?

– У парников величайшее преимущество. У танцоров тем более, – сказала Туктамышева .