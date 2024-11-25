Туктамышева о пиве: «Могу позволить, почему нет? Все спортсмены могут выпить после тренировки»

Елизавета Туктамышева рассказала, что может позволить себе выпить пива.

– Ранее вы говорили, что не против хлопнуть по бургеру или пицце, если есть желание. А что с пенным?

– Конечно, могу позволить, почему нет? Все спортсмены могут выпить после тренировки. Это дифференцированное восстановление. Но исключительно ради этого. Никакой пропаганды, ха-ха, – ответила чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Туктамышева .