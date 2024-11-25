Туктамышева о пиве: «Могу позволить, почему нет? Все спортсмены могут выпить после тренировки»
Елизавета Туктамышева рассказала, что может позволить себе выпить пива.
– Ранее вы говорили, что не против хлопнуть по бургеру или пицце, если есть желание. А что с пенным?
– Конечно, могу позволить, почему нет? Все спортсмены могут выпить после тренировки. Это дифференцированное восстановление. Но исключительно ради этого. Никакой пропаганды, ха-ха, – ответила чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Туктамышева.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Комсомольская правда»
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