Федерация фигурного катания Польши о треке Rasputin: «Ни оргкомитет Кубка Варшавы, ни федерация не просили Лопареву и Бриссо внести правки в текст»

Польская федерация не просила убрать фразу про русских в танце французов.

Французский дуэт Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо выступает в ритм-танце с песнями группы Boney M., в том числе с треком Rasputin. На Кубке Варшавы фразу Oh, those Russians… заменили на Oh, those dancers…

«Польская федерация фигурного катания хотела бы подчеркнуть: выбор музыки для выступления является прерогативой фигуристов и их тренеров. Музыкальная композиция, прозвучавшая в прокате ритм-танца французских танцоров Лопаревой/Бриссо, предоставлена организаторам 19 ноября в 18:02 местного времени (за сутки до начала соревнований – Спортс’‘).

Организаторы турнира не имеют права вносить изменения в музыкальный файл, предоставленный фигуристами. Ни оргкомитет турнира, ни польская федерация фигурного катания не выступали с инициативой внести правки в текст прозвучавшей композиции.

Утверждения о причастности польской стороны к изменению музыки ритм-танца категорически не соответствуют действительности. Вопросы, касающиеся выбора прозвучавшей композиции, следует адресовать фигуристам и их тренерам», – говорится на сайте федерации.

