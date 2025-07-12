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Бойкова сходила в Метрополитен-музей: «Особенно впечатлили работы Ван Гога. Стояла вся в мурашках и волнении от увиденного»

Александра Бойкова посетила Метрополитен-музей в Нью-Йорке.

 «Часов в 9 утра можно уже выдвигаться в сторону Метрополитена, если вы не являетесь members’ом музея (очереди там большие, хоть и двигаются довольно быстро). Тут я впервые столкнулась с Нью-Йоркским метро.

Сначала я подумала, что туплю я, но оказалось, что просто метро реально сложное (особенно в сравнении с петербургским и даже московским). Нужно быть крайне внимательным, на какой поезд, в каком направлении ты садишься, а еще – с какими остановками он следует! Но, благо, люди на платформе часто могут тебе помочь, так что не стесняйтесь подходить и спрашивать.

Около 10 утра я уже стояла у музея в гигантской очереди. Но ничего, примерно в 10.20 я была уже с билетом, правда, не на выставку костюма. Дело в том, что в этом году почему-то открытие выставки сильно затянулось (а как может быть по-другому, если я приехала в город ради нее).

На кассе музея я узнала, что открытие планируется только 11 мая, а это мой последний день в городе. В итоге в этот приход в Метрополитен я посетила только основные экспозиции, но осталась в полном восторге.

Особенно меня впечатлили работы Ван Гога. Да, я раньше их видела, но почему-то они меня так не цепляли. В этот же раз я по 10 минут стояла перед каждой картиной собрания, вся в мурашках и волнении от увиденного», – написала Бойкова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Александры Бойковой
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