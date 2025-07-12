Анна Щербакова выступит на шоу в китайском Цзинане
Анна Щербакова выступит на шоу в китайском Цзинане.
Начало – 13 июля в 12.00 по московскому времени.
В рамках шоу пройдут показательные выступления в честь окончания первого этапа местной Круглой лиги – внутренних соревнований для юниоров, по итогу которых фигуристы могут отобраться на Гран-при ISU.
Среди участников, помимо Щербаковой, пока неназванная «легендарная звезда фигурного катания».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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