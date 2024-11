Лопарева о фразе Oh, those Russians в ритм-танце: «Решение заменить ее принято поспешно и необдуманно. Вернем оригинальную версию»

Фигуристка Евгения Лопарева объяснила, почему из ее танца пропала фраза про русских.

Французский дуэт Лопарева – Жоффре Бриссо выступает в ритм-танце с песнями группы Boney M., в том числе с треком Rasputin. На Кубке Варшавы фразу Oh, those Russians… заменили на Oh, those dancers…

«Этот сезон выдался для нас довольно напряженным, мы буквально переезжаем с одного старта на другой. Сразу после этапа Гран-при во Франции поехали в Бордо, чтобы потренироваться с нашим французским тренером Роксаной Пететин. Оттуда отправились в Таллин и Варшаву для участия в двух подряд турнирах серии «Челленджер».

После победы на Tallinn Trophy Роксана поделилась с нами, что некоторые судьи в частных беседах уже не раз намекали ей, чтобы мы рассмотрели другую финальную фразу, звучащую в нашем ритм-танце. Мы подумали, что раз начались такие разговоры, то, может, действительно стоит поэкспериментировать с концовкой.

Это решение принято поспешно и необдуманно, буквально на пути из Таллина в Варшаву. Мы даже не успели это обсудить с монреальской академией. Мы попробовали другую концовку музыки и поняли, что это нарушает первоначальную концепцию танца и ту идею, которую мы закладывали в программу.

После выступления в Варшаве у нас состоялся разговор с тренерами из Монреаля, принято решение вернуть оригинальную версию музыки. Поэтому на следующей неделе в Гренобле на финале Гран-при прозвучит музыкальная композиция, под которую мы катаемся с начала сезона», – рассказала Лопарева.

Отмена России в фигурке сорвалась: фразу Oh, those Russians вернут в прокат! Что это вообще было?