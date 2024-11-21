Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Зингас и Колесник, Янсе ван Ренсбург и Штеффан представят произвольные танцы
ISU Challenger
Кубок Варшавы
Варшава, Польша
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 20:00 по московскому времени.
Вторая разминка
9. Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия)
10. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)
Третья разминка
11. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)
12. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
13. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
14. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
15. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
Четвертая разминка
16. Ева Пэйт – Логан Бай (США)
17. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
18. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
19. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
20. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
После ритм-танца
1. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 80,36
2. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 77,20
3. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 74,88
4. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 74,11
5. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 73,63
6. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 68,88
7. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 67,94
8. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 67,23
9. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 65,89
10. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада) – 65,51
11. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 65,47
12. Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия) – 64,30
Расписание Кубка Варшавы-2024: там выступят Куракова, Шильд, Франджипани, Самойлов, Метелкина и Берулава, Лопарева и Бриссо
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