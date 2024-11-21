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Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Зингас и Колесник, Янсе ван Ренсбург и Штеффан представят произвольные танцы

21 ноября на Кубке Варшавы разыграют медали в танцах на льду.

ISU Challenger

Кубок Варшавы

Варшава, Польша

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 20:00 по московскому времени.

Вторая разминка

9. Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия)

10. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)

Третья разминка

11. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)

12. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

13. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)

14. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

15. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

Четвертая разминка

16. Ева Пэйт – Логан Бай (США)

17. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

18. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

19. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

20. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

После ритм-танца

1. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 80,36

2. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 77,20

3. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 74,88

4. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 74,11

5. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 73,63

6. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 68,88

7. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 67,94

8. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 67,23

9. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 65,89

10. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада) – 65,51

11. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 65,47

12. Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия) – 64,30

Расписание Кубка Варшавы-2024: там выступят Куракова, Шильд, Франджипани, Самойлов, Метелкина и Берулава, Лопарева и Бриссо

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
танцы на льду
logoISU Challenger
Кубок Варшавы
Е Куан
Дженнифер Янсе ван Ренсбург
Евгения Лопарева
Милла Рууд Рейтан
Николай Майоров
Андрей Капран
Ханна Лим
сборная Словакии
Ромен Ле Гак
Мария София Пучерова
Виктория Манни
Карло Ретлисбергер
Логан Бай
logoсборная Украины
Надя Башинска
logoсборная Южной Кореи
Мари-Жад Лорьо
logoсборная Швеции
Беньямин Штеффан
Зои Ларсон
Жоффре Бриссо
Питер Бомон
Мари Дюпайяж
Никита Лысак
Тома Набе
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logoсборная Канады
Вадим Колесник
Ева Пэйт
Эмилия Зингас
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