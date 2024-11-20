Медведева, Хабибуллина и Княжук выступят с показательными номерами на третьем этапе «Битвы школ»

Евгения Медведева выступит с показательным номером на третьем этапе «Битвы школ».

Медведева выступит 1 декабря. 30 ноября показательный номер представит спортивная пара Наталья Хабибуллина – Илья Княжук .

«Фигурное катание – это настоящее искусство, которое дарит людям ярчайшие эмоции и поражает своей красотой. Очень здорово, что «Битва школ» развивается и дает ребятам возможность показать себя.

Когда я вижу горящие глаза совсем юных фигуристов, то понимаю, что в будущем их ждут блистательные победы. Чтобы подбодрить и вдохновить их, я готова выступать хоть каждый день», – сказала Медведева .