Медведева, Хабибуллина и Княжук выступят с показательными номерами на третьем этапе «Битвы школ»
Евгения Медведева выступит с показательным номером на третьем этапе «Битвы школ».
Медведева выступит 1 декабря. 30 ноября показательный номер представит спортивная пара Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.
«Фигурное катание – это настоящее искусство, которое дарит людям ярчайшие эмоции и поражает своей красотой. Очень здорово, что «Битва школ» развивается и дает ребятам возможность показать себя.
Когда я вижу горящие глаза совсем юных фигуристов, то понимаю, что в будущем их ждут блистательные победы. Чтобы подбодрить и вдохновить их, я готова выступать хоть каждый день», – сказала Медведева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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