Мишин о Медведевой: «Замечательная спортивная карьера. У Жени есть все для успеха в медийной сфере, есть определенный талант»
Заслуженный тренер России Алексей Мишин поздравил с 25-летием двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву.
19 ноября двукратной чемпионке мира по фигурному катания Медведевой исполнилось 25 лет.
«У Медведевой замечательная спортивная карьера, у нее есть определенный талант в медийной сфере. У Жени есть все для успеха в этой сфере. Я бы пожелал ей простого человеческого счастья.
О своих впечатлениях от Медведевой на льду, может быть, не смогу так ярко сказать. Помню, что моя супруга Татьяна когда-то говорила: «Ты посмотри, в Москве появилась какая-то девочка с армянской фамилией (Бабасян, фамилия фигуристки при рождении – Спортс’‘) – она исключительно талантлива .
Моя жена с восторгом отзывалась о Медведевой и говорила, что таких талантливых еще не было. Вот этим штрихом Женя мне и запомнилась», – сказал заслуженный тренер России Мишин.
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