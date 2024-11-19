Фигуристка Куликова вернулась от тренера Соколовской к Давыдову

Фигуристка Елизавета Куликова вернулась от тренера Соколовской к Давыдову.

Об этом сообщила Светлана Соколовская.

«Лиза вернулась к Давыдову. У нас полное взаимопонимание, я желаю ей удачи, всегда верила и буду верить в нее как в спортсменку», – сказала Соколовская.

Сергей Давыдов и Светлана Соколовская работают в клубе ЦСКА.