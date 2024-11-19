Фигуристка Куликова вернулась от тренера Соколовской к Давыдову
Фигуристка Елизавета Куликова вернулась от тренера Соколовской к Давыдову.
Об этом сообщила Светлана Соколовская.
«Лиза вернулась к Давыдову. У нас полное взаимопонимание, я желаю ей удачи, всегда верила и буду верить в нее как в спортсменку», – сказала Соколовская.
Сергей Давыдов и Светлана Соколовская работают в клубе ЦСКА.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости