Команда Давыдова сообщила о переходе 10-летней фигуристки: «Неожиданно отпускаем Катю Корчажникову в главный штаб страны!»

Теги Сергей Давыдов сборная России женское катание переходы Екатерина Корчажникова Фигурное катание

Команда Сергея Давыдова сообщила о переходе фигуристки «в главный штаб страны».

«Доброе тренировочное утро, друзья!

Со словами благодарности друг к другу и безусловным оптимизмом! Неожиданно отпускаем Катю Корчажникову в главный штаб страны!

Дорабатывать четверные, улучшать презентацию, заниматься танцами и хореографией, повышать мастерство скольжения. Делать больше большего, лучше лучшего.

P. S. Рады быть полезными от души!» – говорится в посте команды Давыдова.

Корчажниковой 10 лет. В прошедшем сезоне она стала серебряным призером Мемориала Станислава Жука в младшей группе.

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35 комментариев
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Бедный Давыдов , вложить столько сил в ученицу, чтоб ее потом забрал " главный штаб".
+16
-8
+8
А потом говорят, что они своих выращивают.
Давыдовские спортсмены одни из самых лучших!
Вот зачем у него забирать?!
Федерация должна как то на это влиять.
+16
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Ответ Kareglazaya
Столько сарказма. Неужели нельзя просто пожелать удачи девочке? А еще не понимаю всех этих разговоров о переманивании. Нельзя переманить того, кто всем доволен. Раз девочка уходит, значит, ее родители посчитали, что у другого тренера перспектив будет больше, а результаты выше. Имеют полное право, это их ребенок, их деньги.
Это Тутберидзе жаловалась, что от нее переманивают. Сама сказала, пусть и в ответ то же самое услышит.
+13
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+6
Ответ delM
Это что за главный штаб?
Это тот, кто все сливки собирает, а вернее, отбирает.
+13
-7
+6
Новости по поводу перехода 10 летнего ребенка? Главный штаб это какой? Тшт? От них Сарычева недавно ушла. Не помню, чтобы это как-то освещалось.
+9
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+4
Ответ kate_ko
да-да, сарказм так и прет, но Давыдова можно понять. результаты "лучшего штаба" говорят сами за себя, спору нет, но он не резиновый, и все равно лезут. потом, есть вероятность, будут жаловаться, что им внимания мало. но опять же право выбора никто не отменял, равно как и право Дывыдова быть расстроенным переходом, результаты у него достойные, хоть пока и не чемпионские. короче, сложно все это
Да я прекрасно понимаю причину, у него уже не первого топа отжимают, возмущение вполне оправдано.
Но постскриптум прям добил))
+6
-2
+4
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Чистякова была, которую вскоре поломали
+7
-4
+3
Ответ Е...С
Мы никого не переманиваем. Э.Т.
Думаете, что ТШТ лично пригласили Корчажникову в свой штаб?
+8
-5
+3
Мы никого не переманиваем. Э.Т.
+13
-11
+2
Ого, как пассивно-агрессивненько))
+7
-5
+2
Ответ Е...С
Мы никого не переманиваем. Э.Т.
А кто ее переманивал? Дети на испытательном сроке
+3
-1
+2
Ответ Revery
Ого, как пассивно-агрессивненько))
да-да, сарказм так и прет, но Давыдова можно понять. результаты "лучшего штаба" говорят сами за себя, спору нет, но он не резиновый, и все равно лезут. потом, есть вероятность, будут жаловаться, что им внимания мало. но опять же право выбора никто не отменял, равно как и право Дывыдова быть расстроенным переходом, результаты у него достойные, хоть пока и не чемпионские. короче, сложно все это
+5
-3
+2
Ответ Е...С
Это Тутберидзе жаловалась, что от нее переманивают. Сама сказала, пусть и в ответ то же самое услышит.
В прошлый раз после подобных заявлений Берестовскую отправили восвояси. Жаль, если эту девочку будет ждать подобная судьба, в тшт не очень любят давыдовских спортсменов
+3
-2
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Ответ АннаФ
А потом говорят, что они своих выращивают. Давыдовские спортсмены одни из самых лучших! Вот зачем у него забирать?! Федерация должна как то на это влиять.
А кто у Давыдова? Я кроме Гордеевой, которая в развале, и Лазарева никого не знаю) Самоделкина в своём интервью рассказала какой тренер Давыдов и почему от него все бегут)
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Ответ asusp527
Уж совсем событий никаких ...Какая-то 10летняя Катя...Побежаала от тренера к тренеру...
Можно подумать, "какую-то" ТШТ переманивать будут.
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Ответ Revery
Да я прекрасно понимаю причину, у него уже не первого топа отжимают, возмущение вполне оправдано. Но постскриптум прям добил))
Там от него парень еще перешел в ТШТ Егор Черняев, он бы на видео в пятницу с открытого урока хореографии, теперь еще и Катя наверное поэтому и такой сарказм... Ну и еще судя по тому же видео Полина Мартыненко от Булычевой (вот уж кому наверно действительно очень обидно...) и Ника Масайкина- очень даже неплохие девочки. Ну еще одну новенькую на видео не узнала!
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Ответ Arraches
Комментарий удален пользователем
ну вот именно. у нее перспективных спортсменок хоть ж... ешь
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Ответ Е...С
Думаю, да.
Тогда, будьте добры, предоставьте доказательства. Фраза, написанная вами выше, принадлежит не Тутберидзе, а сами знаете кому, и все скрины в виде переписки также имеются в открытом доступе.
+3
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Ответ Revery
Да я прекрасно понимаю причину, у него уже не первого топа отжимают, возмущение вполне оправдано. Но постскриптум прям добил))
есть такое)
0
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Ответ polinarmax
Думаете, что ТШТ лично пригласили Корчажникову в свой штаб?
Думаю, да.
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Ответ Е...С
Мы никого не переманиваем. Э.Т.
Комментарий удален пользователем
Может, подписывать договор с родителями, прописывать условия перехода (неустойку, например), раз это такая актуальная проблема в ФК. Или принимающая сторона платит, как во всех командных видах - хотите приобрести игрока - заплатите.
0
0
0
Ответ Железная Леди
Бедный Давыдов , вложить столько сил в ученицу, чтоб ее потом забрал " главный штаб".
который якобы никого не переманивает
+10
-10
0
Рады быть полезными от души? Ну-ну.
+1
-1
0
Это что за главный штаб?
+1
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