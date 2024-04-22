Команда Давыдова сообщила о переходе 10-летней фигуристки: «Неожиданно отпускаем Катю Корчажникову в главный штаб страны!»

Команда Сергея Давыдова сообщила о переходе фигуристки «в главный штаб страны».

«Доброе тренировочное утро, друзья!

Со словами благодарности друг к другу и безусловным оптимизмом! Неожиданно отпускаем Катю Корчажникову в главный штаб страны!

Дорабатывать четверные, улучшать презентацию, заниматься танцами и хореографией, повышать мастерство скольжения. Делать больше большего, лучше лучшего.

P. S. Рады быть полезными от души!» – говорится в посте команды .

Корчажниковой 10 лет. В прошедшем сезоне она стала серебряным призером Мемориала Станислава Жука в младшей группе.