  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Погорилая о шоу Медведевой: «Женя создала группу и написала нам с Леной Радионовой. Сначала у нас было подозрение, что это мошенническая разводка»
16

Погорилая о шоу Медведевой: «Женя создала группу и написала нам с Леной Радионовой. Сначала у нас было подозрение, что это мошенническая разводка»

Анна Погорилая рассказала об участии в ледовом шоу Евгении Медведевой.

— В конце прошлой недели вы появились на юбилейном шоу Евгении Медведевой, и для многих это стало едва ли не главным сюрпризом. Слишком долго вас не было на льду.

— Я была безумно рада, что меня пригласили. Полтора года, если не больше, я точно не участвовала ни в чем подобном.

— Сразу согласились на совместное выступление с Женей и Еленой Радионовой?

— Да. Получилось смешно. Женя создала группу в Telegram, написала нам с Леной. Сначала у нас было подозрение, что это не что иное, как мошенническая разводка, каких сейчас множество, но она сразу вышла на связь: типа, все нормально, девочки, это я. У нас ведь реально была давняя мечта собраться втроем и сделать совместный номер.

— Как давно эта мечта появилась?

— Еще с тех времен, когда мы вместе выступали на соревнованиях. Когда в 2016-м на чемпионате Европы в Братиславе заняли весь пьедестал, шутили: вот закончим кататься, сделаем для нашего трио совместный номер и будем с ним разъезжать по шоу. Спустя столько лет трио, получается, вернулось.

— Один из главных вопросов после шоу Медведевой: каким образом вам троим удалось влезть в соревновательные костюмы?

— Это была целая история. Женя, когда мы с ней переписывались, спросила: «Можешь надеть на шоу платье, в котором катала «Шахерезаду»? С теми же словами она обратилась и к Лене. Когда мы начали это обсуждать, я даже сказала: если мы в те свои костюмы влезем, это уже будет фурор. Все-таки девять лет прошло, плюс мы с Леной полгода как родили детей — я вторую дочку, она первую.

После первого ребенка я очень быстро восстановила форму и вернулась, скажем так, в приличный вид. Знала, что точно так же приведу себя в порядок после второго. Понятно, что на тренировках я работаю в коньках, да и когда ставлю программы ловлю себя на том, что тело много чего помнит, но перед шоу реально пришлось потрудиться, покататься, восстановить функциональное состояние, чтобы не выглядеть совсем уж коровой на льду.

Привести себя в форму в 26, как выяснилось, совсем не так просто, как в 16, – сказала Погорилая. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
logoсборная России
женское катание
logoЕвгения Медведева
logoАнна Погорилая
ледовые шоу
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведева о своем шоу: «Мы с командой готовились не один месяц, и результат оправдал все ожидания. Думаю, вы почувствовали атмосферу праздника и любви»
6516 ноября, 14:51
Евгения Медведева: «Задумка шоу была в том, чтобы вызвать ностальгию. Думаю, все получилось»
2715 ноября, 20:58
Алексей Ягудин: «Я сделаю шоу на 50 лет, но не на свои 50. Мне не нужны юбилеи, мне нужна движуха»
1015 ноября, 20:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Базин о словах Букина «Свое место мы никому не отдадим»: «Чтобы быть царем зверей, мало вести себя по-царски. Нужно быть царем»
58 минут назад
Чемпионка мира по шахматам U18 Карманова: «Нравится катание Медведевой, красивые программы. Загитова — это больше про прыжки, а Медведева — про артистичность»
1230 минут назад
Американская фигуристка Флорес об обвинениях Десятова в изнасиловании: «Правосудие должно восторжествовать, но только после соответствующего расследования»
21сегодня, 08:16
Грузинская фигуристка Алина Урушадзе завершила карьеру
21сегодня, 07:25
Команда Тутберидзе поздравила Медведеву с 25-летием: «На льду и в жизни много сил и вдохновенья!»
42сегодня, 07:05Видео
Каролина Костнер: «Когда я работаю с фигуристом, для меня это значит дать ему инструменты, чтобы он мог сам стоять на ногах»
4сегодня, 06:43
Костнер о повышении возрастного ценза: «Теперь есть больше времени на развитие личности. У девочек появился шанс понять — кто они, что чувствуют»
22сегодня, 06:37
Костнер о том, что бы пожелала Валиевой: «По-настоящему прислушаться к своему сердцу и иметь храбрость следовать тому, что оно говорит»
29сегодня, 06:28
Валя Карнавал в образе Уэнсдэй приняла участие в шоу «Ледниковый период»
9вчера, 18:10Фото
Гран-при России. Общий зачет (танцы на льду). Степанова и Букин лидируют, Хавронина и Нарижный – 2-е, Пасечник и Чиризано – 3-и
7вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
198вчера, 09:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
2вчера, 09:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
41вчера, 09:00
Гиллес об упущенной победе на Гран-при Финляндии: «Даже благодарна, что мы сегодня ошиблись. Надеюсь, по-хорошему разозлимся и соберемся с силами»
117 ноября, 16:16
Гутманн о бронзе Гран-при: «Я стала больше верить в себя. Моя главная цель – выступить на домашней Олимпиаде-2026 в Милане»
316 ноября, 18:48
Варвара Жданова: «Когда сломала палец, было большое желание выйти на соревнования. Быстро восстановилась, начали готовиться к этапам»
516 ноября, 16:12
Tallinn Trophy. Лопарева и Бриссо лидируют после ритм-танца, Братти и Сомервилль – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
16 ноября, 15:45
Ксения Гущина: «Старались уделить больше внимания непрыжковым элементам. Цель – кататься чисто, улучшать результаты, а медали сами придут»
516 ноября, 12:26
Туктамышева о Медведевой: «Женя – прекрасный, юморной человек, с которым можно посмеяться и поговорить на разные темы»
1115 ноября, 19:36
Хореограф Федорченко: «Я очень ценю Медведеву и всегда ей восхищался. Людей с силой больше, чем у Евгении, я не встречал»
1115 ноября, 18:28