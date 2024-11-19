Погорилая о шоу Медведевой: «Женя создала группу и написала нам с Леной Радионовой. Сначала у нас было подозрение, что это мошенническая разводка»

Анна Погорилая рассказала об участии в ледовом шоу Евгении Медведевой.

— В конце прошлой недели вы появились на юбилейном шоу Евгении Медведевой, и для многих это стало едва ли не главным сюрпризом. Слишком долго вас не было на льду.

— Я была безумно рада, что меня пригласили. Полтора года, если не больше, я точно не участвовала ни в чем подобном.

— Сразу согласились на совместное выступление с Женей и Еленой Радионовой?

— Да. Получилось смешно. Женя создала группу в Telegram, написала нам с Леной. Сначала у нас было подозрение, что это не что иное, как мошенническая разводка, каких сейчас множество, но она сразу вышла на связь: типа, все нормально, девочки, это я. У нас ведь реально была давняя мечта собраться втроем и сделать совместный номер.

— Как давно эта мечта появилась?

— Еще с тех времен, когда мы вместе выступали на соревнованиях. Когда в 2016-м на чемпионате Европы в Братиславе заняли весь пьедестал, шутили: вот закончим кататься, сделаем для нашего трио совместный номер и будем с ним разъезжать по шоу. Спустя столько лет трио, получается, вернулось.

— Один из главных вопросов после шоу Медведевой: каким образом вам троим удалось влезть в соревновательные костюмы?

— Это была целая история. Женя, когда мы с ней переписывались, спросила: «Можешь надеть на шоу платье, в котором катала «Шахерезаду»? С теми же словами она обратилась и к Лене. Когда мы начали это обсуждать, я даже сказала: если мы в те свои костюмы влезем, это уже будет фурор. Все-таки девять лет прошло, плюс мы с Леной полгода как родили детей — я вторую дочку, она первую.

После первого ребенка я очень быстро восстановила форму и вернулась, скажем так, в приличный вид. Знала, что точно так же приведу себя в порядок после второго. Понятно, что на тренировках я работаю в коньках, да и когда ставлю программы ловлю себя на том, что тело много чего помнит, но перед шоу реально пришлось потрудиться, покататься, восстановить функциональное состояние, чтобы не выглядеть совсем уж коровой на льду.

Привести себя в форму в 26, как выяснилось, совсем не так просто, как в 16, – сказала Погорилая.