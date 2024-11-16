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Медведева о своем шоу: «Мы с командой готовились не один месяц, и результат оправдал все ожидания. Думаю, вы почувствовали атмосферу праздника и любви»

Евгения Медведева поблагодарила организаторов, спонсоров и участников шоу.

«Вчера состоялось юбилейное шоу по случаю моего 25-летия. Мы с командой готовились к этому шоу не один месяц и результат оправдал все ожидания.

На мне были те самые соревновательные платья, в которых я выступала во время спортивной карьеры. Например, платье «Анны Карениной» пришлось восстанавливать, шить новые перчатки. Моя собака, когда была щенком, разгрызла их в клочья. Перчатки спасти не удалось, а платье собрали по кусочкам.

Я хочу сказать отдельное спасибо всем артистам, которые вчера вживую выступали со сцены во время прокатов фигуристов. Всем фигуристам, которые для меня не просто коллеги по цеху, а настоящие друзья. Думаю, что вы почувствовали атмосферу праздника и любви вчера на шоу, как чувствовала ее я.

Большое спасибо организаторам, а именно команде Департамента спорта Москвы, которые были по ту сторону льда и экранов и следили за тем, чтобы все было по высшему разряду.

А также особая благодарность спонсорам шоу, благодаря которым оно состоялось. А именно: Т-Банку, Фонбет, Департаменту спорта города Москвы, РЖД, ВКонтакте, Первому каналу, Федерации фигурного катания России, Спортс и Дорожному радио.

Ну и тем, без кого ничего бы этого не было, а именно вам – зрители❤️» – написала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию. 

«Припудри шрамики, надень свою улыбку». Что не так с шоу Медведевой?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Евгении Медведевой
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женское катание
logoЕвгения Медведева
ледовые шоу
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