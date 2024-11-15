Алексей Ягудин: «Я сделаю шоу на 50 лет, но не на свои 50. Мне не нужны юбилеи, мне нужна движуха»

Алексей Ягудин высказался об идее провести свое ледовое шоу.

15 ноября в Москве прошло шоу двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой .

«Я счастлив, сегодня юбилей у Жени – 25. А мне скоро 45. Надо будет сделать тоже шоу, хороший вопрос.

Я сделаю на 50 шоу, но не на свои 50. Но я вообще не хочу. Мне не нужны юбилеи, мне нужна движуха», – сказал олимпийский чемпион Ягудин , выступавший в сегодняшнем шоу.