Алексей Ягудин: «Я сделаю шоу на 50 лет, но не на свои 50. Мне не нужны юбилеи, мне нужна движуха»
Алексей Ягудин высказался об идее провести свое ледовое шоу.
15 ноября в Москве прошло шоу двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.
«Я счастлив, сегодня юбилей у Жени – 25. А мне скоро 45. Надо будет сделать тоже шоу, хороший вопрос.
Я сделаю на 50 шоу, но не на свои 50. Но я вообще не хочу. Мне не нужны юбилеи, мне нужна движуха», – сказал олимпийский чемпион Ягудин, выступавший в сегодняшнем шоу.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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